Ремонт автомобильных турбин

Ремонт турбин машины представляет собой ответственное мероприятие. Обусловлено это тем, что турбина является агрегатом, который достаточно сложно устроен. Она функционирует в условиях температурных перепадов и высоких динамических нагрузок.

Обычно турбина ломается из-за перегрузок мотора при быстрой езде, несвоевременной смене автомасла. Если поменять агрегат на другой, не установив причину неисправности, он может снова сломаться. Ввиду этого нужно обязательно определять, почему сломалась турбина.

Процедура ремонта турбины

Ремонт турбин в Украине можно заказать на сайте turbotechnic.com.ua. Поломанная турбина тщательно осматривается, мастер выявляет признаки неполадок: неправильный люфт, деформированные лопатки, протекание масляной жидкости. Если никаких признаков неисправностей нет, работа агрегата проверяется на особом стенде.

В случае обнаружения внешних признаков поломки выполняется разборка турбины. Корпус чистится от ржавчины, отложений автомасла. Производится удаление сломанных шпилек, восстановление резьб. После этого все компоненты агрегата повторно очищаются перед началом сборки. Все подшипники и уплотнительные элементы меняются на другие. Элементы, которые вращаются, балансируются посредством специального устройства.

Картридж турбины проверяется и балансируется. На стенде устанавливается качество сборки агрегата. Ремонт осуществляется исключительно с применением оригинальных деталей на современном оснащении.

Разновидности турбин

Механические. Надежны, располагают продолжительным эксплуатационным периодом. Повышают мощность движка приблизительно на пять-десять процентов. На отработавших газах. Считаются самыми производительными турбинами. Расходуют много автомасла. Кроме того, при использовании такой турбины в бак нужно лить только качественное топливо. Электрические. Производительны, могут размещаться почти в любом месте движка. Раскрутка турбины выполняется моментально, турбояма отсутствует. Такие агрегаты имеют длительный эксплуатационный период, дешевы в производстве. Основной недостаток – увеличенный расход электроэнергии.

Вне зависимости от того, к какому типу относится турбина вашей машины, ее нужно ремонтировать при первых признаках неисправности. Главное – выбрать надежного исполнителя ремонта. Помните, что чем дольше вы тянете с ремонтом, тем сложнее будет устранить неполадки.