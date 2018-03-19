Масштабные модели Komatsu

Новая модель от компании First Gear — Бульдозер Komatsu.

Компания зарекомендовала себя, как производитель моделек техники, и до мелочей создаёт точную копию оригинала «тяжёлой техники». В соответствии с этим, данный экземпляр имеет двигатель SAA12V140E-3, который воспроизводит 890 л.с. при 2000 об/мин.

Воспроизводит работу как рыхлителя, так и бульдозера. Сразу бросается в глаза краска, которой окрашена деталь, и как выделены элементы, такие как: кабина которая имеет шестиугольною форму, рамы, валы, тем самым можно с уверенностью сказать, что детализация выполнена на высшем уровне.

Рыхлитель расположен на задней части, который можно поднимать, опускать, и менять угол наклона. Отдельное внимание можно обратить на саму кабину. В ней присутствуют ручное управление, и основное управление. Так же на кабине представлены нашему вниманию ручки, которые расположены в точной последовательности и формы, как на реальной машине, заднее и переднее стекло оснащено очистителями. Фары с линзами.

Лезвие с щитком, и скошенными краями, два цилиндра предназначенных для наклона, позволяют находится в любом положении. Неровная решетка, на которой расположены различные панели, так же оснащена передними фонарями. Выхлоп и воздушные отверстия расположены над верхним отверстием двигателя.

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Данный вид моделей квалифицирован для точного впечатления настоящей техники, со всеми аспектами и элементами. Именно по этому факту, они эффективны при продаже такого вида техники. С помощью них, компаниям, деятельность которых сосредоточена на продаже продукции данного рода, просто необходима.

Согласитесь, гораздо удобней использовать такого рода товары, их качество, преимущества, сравнивать их в комфортной обстановке, и предлагать их покупателям реальной техники. Притом презентации, с помощью данного рода товаров, возможно не выходя с офиса.

Размещения моделек возможно непосредственно на рабочем месте. А точная детализация, как не какая картинка на экране монитора, передаст именно все аспекты деталей, внешний вид, а что самое важное — рабочий процесс самой машины, что позволит клиенту посмотреть, сравнить тот вид продукции, которой ему нужно.

Такой вид презентации товара, несомненно повысит авторитет компании которая приобретёт данного вида товар, для просмотра который, несомненно придется по душе, и заинтересует покупателя, и однозначно привлечёт внимания именно в вашу компанию.

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Безусловно, повысит презентабельность, и вид офиса или непосредственно компании изготовителя данного рода техники, и повысит авторитет компании настоящей техники, а так же это отличная возможность рекламы продаваемой продукции, со стороны компании, а что, если не реклама, привлечет к себе покупателей. Не зря говорят что реклама — двигатель торговли. А в данном примере, данный рекламный ход, несомненно приведет к себе покупателей.

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