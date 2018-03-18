Сегодня на улице Хрустальной шестилетний мальчик попал под колеса легковушке, перебегая дорогу в неположенном месте.
Сбежал с места ДТП сбитый ребенок в Твери
18.03.2018 22:58
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Сегодня днем сбежал с места ДТП сбитый ребенок в Твери. Шестилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте на улице Хрустальной.
По данным УГИБДД по Тверской области, авария произошла около 16:45 в районе дома № 46 к. Там водитель легковушки сбил 6-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.
После аварии мальчик испугался и убежал с места происшествия домой. Водитель остался на месте аварии и остался ждать экипаж ДПС.
У мальчика оказались незначительные ушибы. Его родители мальчика позднее обратились к медикам и в Заволжский отдел полиции.
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