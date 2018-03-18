Сегодня на улице Хрустальной шестилетний мальчик попал под колеса легковушке, перебегая дорогу в неположенном месте.

Сегодня днем сбежал с места ДТП сбитый ребенок в Твери. Шестилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте на улице Хрустальной.

По данным УГИБДД по Тверской области, авария произошла около 16:45 в районе дома № 46 к. Там водитель легковушки сбил 6-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

После аварии мальчик испугался и убежал с места происшествия домой. Водитель остался на месте аварии и остался ждать экипаж ДПС.

У мальчика оказались незначительные ушибы. Его родители мальчика позднее обратились к медикам и в Заволжский отдел полиции.