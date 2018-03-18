Сегодня днем два большегруза раскидало по трассе М-1 на въезде в Вязьму. Происшествие спровоцировало дорожные заторы.
Два большегруза раскидало по трассе М-1 на въезде в Вязьму
18.03.2018 22:51
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Серьезная авария с участием двух большегрузных авто произошла днем 18 марта на трассе М-1 на въезде в Вязьму в Смоленской области. Как сообщают очевидцы аварии, фуры столкнулись на светофоре.
Первый грузовик ехал из Москвы и поворачивал на Вязьму из Москвы, а второй двигался в направлении Москвы.
Проезд на участке дороги в настоящее время затруднён.
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