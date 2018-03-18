В тройном ДТП в Пятигорске пассажир автобуса получил травмы

Дорожный инцидент с участием автобуса и двух легковушек произошел 18 марта на улице Калинина. Пассажирский транспорт двигался со стороны Козлова, и протаранил сзади ВАЗ-2115. Отечественный автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в «Мазду-3».

Проверка показала, что автобусом управлял трезвый 61-летний мужчина. Пассажир автобуса получил травму шеи. Больше пострадавших в ДТП не было.

По факту происшествия проводится проверка в Госавтоинспекции.