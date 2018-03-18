Сегодня утром в Мурманске на улице Аскольдовцев произошло «выборное» ДТП.
«Выборное» ДТП произошло сегодня в Мурманске
18.03.2018 23:55
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Столкновение трех автомобилей произошло в Мурманске 18 марта в 10.05 на улице Аскольдовцев, недалеко от бывшего «Ресторана Встреч».
Очевидцы дорожного инцидента прислали фото с места аварии в группу «Мурманск ДТП ЧП». Как пишет автор поста, водитель полицейской «Газели» приезжал на избирательный участок, чтобы проголосовать, и после этого выехал поперёк на главную.
Водитель Renault Logan двигался на «зеленый» по главной дороге и врезался в Газель. От удара легковушку развернуло. У «Газели» сразу после столкновения включились «мигалка» и сирена.
В полиции ведут проверку по факту аварии.
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