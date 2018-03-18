«Выборное» ДТП произошло сегодня в Мурманске

Сегодня утром в Мурманске на улице Аскольдовцев произошло «выборное» ДТП.

Столкновение трех автомобилей произошло в Мурманске 18 марта в 10.05 на улице Аскольдовцев, недалеко от бывшего «Ресторана Встреч».

Очевидцы дорожного инцидента прислали фото с места аварии в группу «Мурманск ДТП ЧП». Как пишет автор поста, водитель полицейской «Газели» приезжал на избирательный участок, чтобы проголосовать, и после этого выехал поперёк на главную.

Водитель Renault Logan двигался на «зеленый» по главной дороге и врезался в Газель. От удара легковушку развернуло. У «Газели» сразу после столкновения включились «мигалка» и сирена.

В полиции ведут проверку по факту аварии.