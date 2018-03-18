Сегодня ночью жесткий «перевертыш» произошел возле отдела полиции в Новосибирске.
Жесткий «перевертыш» произошел возле отдела полиции в Новосибирске
18.03.2018 23:03
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В ночь на 18 марта возле отдела полиции на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска произошла серьезная авария с переворотом. Как рассказали очевидцы, Nissan Almera резко вырулил в автомобиль Toyota, который от удара влетел в сугроб и дерево, а после перевернулся на крышу.
По предварительным данным, автомобилист на Nissan Almera во время езды в средней полосе совершил правый поворот, врезавшись в Тойоту. От удара она перелетела через сугроб, перевернулась и ударилась о дерево.
К счастью, водитель «Тойоты» сильно не пострадал, хоть его автомобиль и получил сильные повреждения.
Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.
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