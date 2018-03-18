Жесткий «перевертыш» произошел возле отдела полиции в Новосибирске

В ночь на 18 марта возле отдела полиции на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска произошла серьезная авария с переворотом. Как рассказали очевидцы, Nissan Almera резко вырулил в автомобиль Toyota, который от удара влетел в сугроб и дерево, а после перевернулся на крышу.

По предварительным данным, автомобилист на Nissan Almera во время езды в средней полосе совершил правый поворот, врезавшись в Тойоту. От удара она перелетела через сугроб, перевернулась и ударилась о дерево.

К счастью, водитель «Тойоты» сильно не пострадал, хоть его автомобиль и получил сильные повреждения.

Полиция выясняет обстоятельства и причины ДТП.