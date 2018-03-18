Большегруз развернуло посреди дороги на трассе Пермь-Екатеринбург

Сегодня днем на трассе Пермь – Екатеринбург большегруз развернуло посреди дороги.

Дорожная авария с участием грузовика с двумя прицепами произошла в воскресенье, 18 марта, на участке дороги между селами Лобаново и Кояново.

По словам очевидцев, на 23 километре автодороги Пермь-Екатеринбург водитель фуры Volvo потерял управлением, в результате чего большегруз влетел в «отбойник» и его развернуло.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, но авария образовала огромную пробку в обоих направлениях трассы. Только через час движение удалось восстановить.