Автоледи сбила пешехода и врезалась в «Тойоту» в Сыктывкаре возле «Июня». Эта дорожная авария произошла днем, 18 марта.

Сегодня днем, около 12:00 возле сыктывкарского ТРЦ «Июнь» автоледи за рулем Nissan Almera устроила ДТП, в котором пострадал пешеход.

Как сообщает пресс-центр УГИБДД по Коми, женщина-водитель 1972 года рождения, управляя автомашиной Nissan Almera, двигалась задним ходом и совершила наезд на мужчину 1985 года рождения. После чего автоледи врезалась в стоявшую рядом машину Toyota RAV 4.

Пострадавший пешеход получил закрытую травму локтя и, возможно, перелом. Госпитализация ему не потребовалась.