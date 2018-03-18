Накануне днем четыре человека пострадали в серьезном ДТП в Марий Эл

Страшное ДТП двух легковушек было зафиксировано 17 марта на 17 километре автодороги Помары-Коркатово в Волжском районе.

Установлено, что водитель отечественного авто Lada Granta не учел сложные погодные и дорожные условия при движении по трассе и выехал на встречку. Там «Гранта» протаранила Renault Logan.

В результате столкновения пострадали водитель «ВАЗ-219010», его пассажир, а также две женщины-пассажирки Рено.

Идет проверка обстоятельств ДТП.