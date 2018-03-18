Сегодняшней ночью в Северском районе после столкновения с иномаркой перевернулся автобус.
В Северском районе после столкновения с иномаркой перевернулся автобус
18.03.2018 19:28
21 0
Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки «Лифан» и пассажирского автобуса произошло около 3:00 18 марта на 52-ом километре автодороги Краснодар — Новороссийск в Северском районе.
Предварительно установлено, что водитель иномарки Lifan при выезде со второстепенной дороги не пропустил пассажирский автобус и врезался в него, после чего автобус перевернулся.
В результате ДТП пострадали пассажир автобуса и женщина из Lifan. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.
Комментарииcomments powered by HyperComments