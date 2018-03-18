В воскресенье, 18 марта, в Калуге шестеро пострадали в страшной аварии с маршруткой
В Калуге шестеро пострадали в страшной аварии с маршруткой
18.03.2018 22:56
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Крупная дорожная авария с маршруткой произошла сегодня в районе Железняки рядом с газовой заправкой. Там около 17:00 столкнулись легковая иномарка и пассажирский микроавтобус.
По предварительным данным, в аварии не менее шести травмированных людей. Среди них водитель и пассажир легковушки, а также пассажиры машрутки.
Троих пострадавших увезли на «Скорой». Подробности причины аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.
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