Cadillac намерен выпустить новую роскошную модель на базе концепта Escala

Представленный летом 2016 года концепт Cadillac Escala станет серийным, об этом удалось узнать журналистам портала Motor1. Новая модель в модельном ряду компании займет место выше седана CT6.

Escala будет создан на новой платформе, для которой сейчас существует большое количество моторов. Эта тележка уже используется в текущей генерации седана Cadillac CT6 и как известно для него автопроизводитель предлагает от 2,0 до 4,2-литрового мотора.

Подробностей про серийную Cadillac Escala пока нет, но стоит учесть, что новая платформа создана из алюминия и магниевых сплавов и в нее можно устанавливать гибридные моторы.

Напомним, Cadillac Escala получил размеры 5 347 мм, ширина – 1 948 мм, высота – 1 455 мм, а колёсная база составляет 3 228 мм.

Под капотом Escala установили восьмицилиндровый твин-турбо мотор объёмом 4,2-литра мощностью около 500 л.с