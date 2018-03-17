Сегодня днем в Кемерове трамвай на рельсах протаранил легковушку. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля случилось 17 марта. По словам очевидцев аварии, иномарка заехала на рельсы на остановке «Мост» на Автозаводской улице.

Фотография, сделанная на месте происшествия, попала в популярное сообщество «ВКонтакте».

Как видно на снимке, на остановке «Мост» трамвай маршрута № 5 врезался в легковой автомобиль. По словам автора фото, пострадавших нет.