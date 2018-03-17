Калуга: после страшной аварии с пострадавшими загорелся автомобиль

На улице Поселковой в Калуге после страшной аварии с пострадавшими загорелся автомобиль.

Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло на улице Поселковой в Калуге. Видео с места аварии было опубликовано в группе Дорожный патруль-Калуга 40.

Как сообщает автор видеоролика, вначале водитель иномарки сбил пешехода, потом врезался в легковой автомобиль. После столкновения произошло возгорани

Сообщают что в ДТП есть пострадавшие. Пешеход в тяжелом состоянии, у одного из водителя перелом ноги.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить обстоятельства и причины аварии.