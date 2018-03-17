Массовое ДТП под Калугой — столкнулись Маз, Киа и Форд

Серьезная авария произошла на трассе «Калуга-Медынь» 16 марта 2018 года.

Массовое ДТП произошло вчера под Калугой — там столкнулись Маз, Киа и Форд. Столкновение произошло в 16:00. О факте аварии в региональное МЧС поступило сообщение от очевидцев.

По данным ведомства, ДТП произошло на 12-ом километре автодороги «Калуга-Медынь». В аварии пострадал один человек.

На место происшествия привлекались сотрудники МЧС, медики, сотрудники ГИБДД. В ликвидации последствий ДТП участвовали 9 человек, привлекалось 3 единицы техники.

Подробности аварии устанавливаются.