В пятницу, 16 марта, грузовик врезался в поезд на переезде в Усть-Кутском районе на участке Янталь — Лена.

Авария с участием грузового автомобиля и товарного состава произошла в 15:45 16 марта на переезде в Усть-Кутском районе на участке Янталь — Лена.

Как сообщает пресс-служба ВСЖД, на регулируемом железнодорожном переезде автомобилист выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на экстренное торможение машиниста, аварии избежать не удалось.

Пострадал водитель грузовика и был госпитализирован. В момент происшествия на переезде работала автоматическая сигнализация.

Из-за аварии был задержан пассажирский поезд № 97 сообщением Кисловодск — Тында. сейчас движение полностью восстановлено.