В пятницу, 16 марта, грузовик врезался в поезд на переезде в Усть-Кутском районе на участке Янталь — Лена.
Грузовик врезался в поезд на переезде в Усть-Кутском районе
17.03.2018 23:27
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Авария с участием грузового автомобиля и товарного состава произошла в 15:45 16 марта на переезде в Усть-Кутском районе на участке Янталь — Лена.
Как сообщает пресс-служба ВСЖД, на регулируемом железнодорожном переезде автомобилист выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на экстренное торможение машиниста, аварии избежать не удалось.
Пострадал водитель грузовика и был госпитализирован. В момент происшествия на переезде работала автоматическая сигнализация.
Из-за аварии был задержан пассажирский поезд № 97 сообщением Кисловодск — Тында. сейчас движение полностью восстановлено.
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