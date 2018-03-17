Сегодня вечером «бесправный» водитель устроил ДТП в Череповце, перелетев через трамвайных пути и врезавшись в иномарку.
«Бесправный» водитель устроил ДТП в Череповце, перелетев через трамвайных пути
17.03.2018 23:11
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Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 марта в 21.30 на проспекте Победы рядом с железнодорожным путепроводом.
Как установили сотрудники полиции, 22-летний парень сел за руль «Субару-Импреза» не имея водительского удостоверения. В результате водитель потерял управление, машина перелетела через трамвайные пути и врезалась в «Фольксваген-Поло».
В аварии пострадала 26-летняя девушка — водитель «Фольксвагена», у нее диагностирован ушиб левого плеча.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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