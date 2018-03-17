Сегодня вечером «бесправный» водитель устроил ДТП в Череповце, перелетев через трамвайных пути и врезавшись в иномарку.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 17 марта в 21.30 на проспекте Победы рядом с железнодорожным путепроводом.

Как установили сотрудники полиции, 22-летний парень сел за руль «Субару-Импреза» не имея водительского удостоверения. В результате водитель потерял управление, машина перелетела через трамвайные пути и врезалась в «Фольксваген-Поло».

В аварии пострадала 26-летняя девушка — водитель «Фольксвагена», у нее диагностирован ушиб левого плеча.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.