Одиночная авария с участием иномарки Мазда произошла вечером 17 марта на улице Ульяновская.

Как сообщают очевидцы, которые записали процесс спасения иномарки из снежного плена, авария произошла в 20 часов на перекрестке с улицей Победы. Автомобиль залетел на снежный вал на углу перекрестка у дома №84 и застрял так прочно, что на помощь пришел внедорожник с тросом.

— Скорее всего, Mazda уходила от столкновения или наезда на пешехода. Видимых повреждений у машины не было, кроме тех, что могли остаться от столкновения с сугробом», — сообщил автор ролика.

По другой версии, иномарка могла уйти в занос на скользкой дороге, так как к вечеру выпал снег.