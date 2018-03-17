Сегодня, 17 марта, 4 автомобиля и рейсовый автобус столкнулись в Подмосковье на Симферопольском шоссе.
4 автомобиля и рейсовый автобус столкнулись в Подмосковье на Симферопольском шоссе
17.03.2018 22:35
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Сегодня в Московской области на 23-м километре Симферопольского шоссе произошло массовое ДТП.
Как сообщают в ГУ МВД по Московской области, там столкнулись рейсовый автобус и четыре легковых автомобиля.
В салоне автобуса в момент аварии не было пассажиров . Информации о пострадавших пока нет.
Полиция выясняет все обстоятельства и причины случившегося ДТП.
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