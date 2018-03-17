Сегодня, 17 марта, 4 автомобиля и рейсовый автобус столкнулись в Подмосковье на Симферопольском шоссе.

Сегодня в Московской области на 23-м километре Симферопольского шоссе произошло массовое ДТП.

Как сообщают в ГУ МВД по Московской области, там столкнулись рейсовый автобус и четыре легковых автомобиля.

В салоне автобуса в момент аварии не было пассажиров . Информации о пострадавших пока нет.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины случившегося ДТП.