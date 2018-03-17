Редкий мотоцикл Harley Davidson WLA-42 выставили на продажу в Новосибирске

Объявление о продаже готового к реставрации мотоцикла появилось на сайте Авито.ру.

Как передает 1nsk.ru, за выставленный на продажу мотоцикл просят 470 тысяч рублей.

Сама техника находится в разобранном состоянии, а его комплектность составляет 90%.

Редкий Harley Davidson WLA-42 в СССР насчитывалось 50 экземпляров. Их производство было в 1942 году, а разрабатывали из для военных, которые использовали их в разведке.

Также они были средством для передвижения офицерского состава.