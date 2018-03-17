Объявление о продаже готового к реставрации мотоцикла появилось на сайте Авито.ру.
Редкий мотоцикл Harley Davidson WLA-42 выставили на продажу в Новосибирске
17.03.2018 20:14
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Как передает 1nsk.ru, за выставленный на продажу мотоцикл просят 470 тысяч рублей.
Сама техника находится в разобранном состоянии, а его комплектность составляет 90%.
Редкий Harley Davidson WLA-42 в СССР насчитывалось 50 экземпляров. Их производство было в 1942 году, а разрабатывали из для военных, которые использовали их в разведке.
Также они были средством для передвижения офицерского состава.
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