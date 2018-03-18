Автоэксперты охарактеризовали «незначительные повреждения» авто

Данные определения были расписаны с учетом российских моделей автомобилей, ведь с импортными авто это достаточно сложно сделать за счет того, что у премиальных моделей боковое зеркало может стоит до 100 тысяч рублей.

Российские автоэксперты охарактеризовали «незначительные повреждения», которые попадают под Европротокол.

Лимит по Европротоколу до 50 тысяч рублей, но при ДТП порой сложно понять во сколько обойдется стоимость замены или ремонта поврежденных деталей.

Эксперты из «АВТОСТАТ» дали несколько советов, как можно визуально определить стоимость повреждения, которые попадут в категорию до 50 тысяч рублей. При этом эксперты предупреждают, что из всего списка можно выполнить не более 2 пунктов.

К примеру, Европротокол можно оформить если, при в ДТП треснула фара, повредился бампер или вовсе отпал,а также если автомобиль получил небольшую вмятину на схемных деталях, при этом каркас автомобиля нарушен не был.

Еще Европротокол офрмить можно в случае, если на лакокрасочном покрытии появились царапины. Также эксперты предостерегают что бывают повреждения, которые визуально попадают под вышеуказанные пункты при этом заклинила дверь, капот или багажник.

В таких случаях повреждения намного серьезней и тут возможно стоимость ремонта будут значительно выше 50 тысяч рублей.

Также автовладельцам стоит обратить внимание, что если автомобиль грязный, то определить стоимость повреждений будет значительно сложнее, особенно в ночное время суток.

Для более точного определения повреждений можно воспользоваться сайтом Российского Союза Автостраховщиков, в котором расписана стоимость запасных частей для автомобилей, материалов и нормочасов.