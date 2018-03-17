Geely попала в Топ-20 самых дорогих автомобильных брендов в мире

Китайский автомобильный бренд ворвался в Топ-20 самых дорогих брендом в мире по версии Brand Finance.

В сравнении с 2016 годом компании удалось подняться сразу на четыре строчки вверх и оказаться на 18-м месте, о чем сообщили в компании.

Отмечается, что успех компании обусловлен в том числе и благодаря выходу автомобилей третьего поколения. Стоимость марки составила шесть миллиардов долларов.

При этом на рынке компании удалось реализовать за прошлый год 1,24 миллиона автомобилей, что на 63% больше.