К 2020 году автомобили Ford получат поддержку 4G-связи

Ford решила оснастить все свои автомобили модулями 4G/LTE и это произойдет уже до конца десятилетия.

Американский автопроизводитель рассказал про свои планы на ближайшие несколько лет на специальном мероприятии.

Там было сказано, что в машинах компании будут ставить модули 4G/LTE, а через них будут обновлять программное обеспечение систем, причем не только мультимедийной, но и автопилота.

Также в компании намерены устанавливать в новые модели Ford систему Co-Pilot360. В эту систему входит система автоматического торможения, обнаружения пешеходов, система мониторинга слепых зон и система удержания автомобиля в полосе движения.