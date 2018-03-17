Разновидности автомобилей для перевозки скоропортящихся грузов

Для транспортировки скоропортящихся продуктов на дальние расстояния необходим специальный транспорт – автомобиль-рефрижератор. Он представляет собой фургон, оснащенный холодильной камерой, которая поддерживает необходимый уровень низких температур. Авторефрижераторы используются для перевозки продуктов в замороженном виде, овощей и фруктов, а также цветов.

Классификация авторефрижераторов

Специализированный транспорт для перевозки быстропортящихся товаров принято разделять на несколько групп:

Изотермический автомобиль или полуприцеп, кузов которого выполнен термоизоляционного материала. Такой автомобиль не оборудован каким-либо источником холода. Его основная задача – ограничение теплообмена между внутренней и внешней частями кузова.

АТС рефрижератор – это транспорт, оборудованный специальной холодильной установкой. Установка способна снижать температуру в грузовом отсеке до -20 градусов и поддерживать ее на заданном уровне.

АТС ледник – автомобиль, которые снижает температуру и поддерживает его в установленных рамках. В качестве холодильного материала в данном случае используется натуральный или сухой лед, иногда – сжиженные газы и эвтектические плиты.

АТС цистерны – машины, использующиеся для перевозки жидких и сыпучих продуктов в незатаренном виде (например, молоко). Стенки таких цистерн выполнены из термоизоляционных материалов.

Секционные рефрижераторы – автомобили, кузов которых состоит из двух секций. В одной поддерживаются высокие температуры, а в другой – низкие.

Преимущества автомобиля с рефрижератором Lada Kub

Lada Kub – легковой фургон с рефрижератором, предназначенный для транспортировки скоропортящихся грузов. Объем морозильного отсека составляет 3,8 куб.м, что позволяет перевозить большие объемы продукции. В морозильной камере поддерживается температура от -20 до +10 градусов. Температурный режим можно регулировать. Водительская кабина изолирована от холодильного отсека перегородкой, что обеспечивает комфорт водителя.

Рефрижератор Лада Куб разработан на базе модели Ларгус, но от предшественника отличается увеличенными габаритами.

Купить автомобиль в можно на официальном сайте производителя – http://msk.kubcar.ru/refrizhirator. Продажа авторефрижераторов в России осуществляется компанией Самотлор-НН и дилерской сетью АВТОВАЗ.