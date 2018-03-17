Масло в коробке передач — это специальная смазывающая субстанция для смазывания трущихся деталей в коробке передач. Она способна сохранить качество деталей на высоком уровне, а значит и способствует беспроблемной работе автомобиля. При замене масла следует всегда обращать на марку покупаемого изделия, а также из чего оно по большей части состоит. Поэтому перед заменой ознакомьтесь с технической документацией своего автомобиля. Эту статью мы подготовили для тех, кто желает проделывать процесс смены масла самостоятельно, таким образом можно будет сэкономить денежные средства не поехав в автосервис. Мы расскажем вам обо всех функциях этого «изделия» и детально опишем процесс по его замене.

Как проверить правильно уровень масла

Установите автомобиль на ровную поверхность, если ровной поверхности нет, то постарайтесь как можно точнее выровнять автомобиль при помощи домкратов. Прогоните селектор во всех режимах, при этом не двигаясь с места. Это процедура нужна для того чтобы прогнать масло по всем частям, и в таком случае наши измерения были точны. Поднимите капот своего автомобиля, теперь вам следует найти специальный щуп для проверки уровня, только не перепутайте его с щупом двигателя. Думаем, что для вас не составит труда отыскать нужный. Сначала достаньте щуп и протрите его насухо чистой тряпочкой, затем надо опустить его обратно закрутить. Вынув его мы сможем узнать точный уровень масла. На щупе есть две или более рисок, по ним можно определить уровень, в идеале чтобы он был ровно посередине между минимальным и максимальным значением. Желательно проделывать измерения предварительно прогрев двигатель, иначе показания будут различаться.

Цвет масла

Из-за того, что механизм коробки вращается на бешеной скорости, да еще и при очень высокой температуре, то масло способно вспениваться. Из-за этого оно не способно справляться со своими задачами: смазывание, отвод тепла от трансмиссии. В скором времени это приводит к сгоранию и разлому деталей. И тогда придется производить разборку коробки и менять детали — узнать детально, как проходит в автосервисе ремонт АКПП в Воронеже http://atfservice.ru/.

Но также можно проделать починку самостоятельно, но в таком случае вы рискуете гарантией своей машины и риском ее полностью доломать. Но в любом случае, даже если в данный момент вы не знаете, как залить масло в автомат ремонт завершив, то всегда можно найти много информации на эту тему и разобраться самостоятельно. И все же коробку разбирать -, это не каждому под силу. Разобрать-то конечно можно, но вот собрать обратно — маловероятно.

По состоянию жидкости можно оценить, хорошо ли работает трансмиссионная часть вашего автомобиля. Если она красная, то все в порядке с маслом и производить замену не нужно. Если же оно коричневое или черное и имеет резкий запах, то, скорее всего пора его менять или имеются серьезные неполадки в работе коробки передач. Также там можно обнаружить частицы резины, это свидетельствует о том, что разрушаются тормозные ленты. Все это можно проанализировать, если капнуть на белую салфетку или бумагу каплю масла.

Частичная замена масла

Вся процедура по замене не очень сложная и не должна отнять у вас много времени, достаточно только правильно ознакомиться с рекомендациями по смене масла. Тогда вы сможете понять как залить масло в акпп после ремонта и у вас не будет никаких проблем с акпп. Всегда перед таким процессом нужно проехаться километра 3-4, это нужно для того, чтобы жидкость приняла свою обычную консистенцию. И показания у нас получились верные. Теперь проделайте всю операцию пошагово:

Загоните машину на смотровую яму, если такого не имеется, то можно просто поддомкратить автомобиль. Это конечно не очень хороший способ, но за неимением ямы никуда не деться. Переключите обязательно в нейтральное положение ручку, но для начала переведите по всем дорожкам чтобы все тщательно было смазано. Подготовьте большую емкость, чтобы сливать израсходованное масло туда, это может быть тазик или ненужная канистра. Теперь нужно отсоединить крышку поддона, а затем открутить сливную пробку. Сразу подставьте туда емкость, чтобы можно было собрать субстанцию. Затем нужно прочистить тщательно прокладки, промыть крышку и поставить все это на просушку. Чтобы ни в коем случае в коробку передач не попала грязь, вода, а также прочие нежелательные вещества. Теперь измерьте объем, который слился, нам нужно будет добавить точно такое же количество нового масла. Потом проверьте еще раз по щупу, и если немного не хватает, то долейте нужный объем.

Такой способ актуален только при первых доливах масла. Если, например, вы уже производите смену масла в 5 раз, то вам точно нужно проделывать не частичную, а полную замену. Иначе в коробке могут скапливаться негативные осадки, стружка или грязь.

Полная замена

Нам понадобится:

прокатиться на машине несколько километров на разных скоростных оборотах;

заехать на смотровую яму, постановка на «ручник»;

отвинтить сливную пробку, слить масло максимально возможно;

накидным ключом на «10» по периметру отвинтить крышку поддона, снимем её;

извлечь фильтр очистки, помыть его в бензине или ацетоне;

протереть поверхность крышки и магнетизаторы;

установить в обратном порядке;

отсоединить патрубки, продлить их переходниками, опустить в канистру с новым маслом;

запустить мотор, подождать, пока очиститься окрас жидкости.

Надеваем шланги назад, заливаем жидкости на 1,5 – 2,0 литра больше положенного. Так рекомендует производитель при самостоятельной замене.

Надеемся, что наша статья помогла вам разобраться в вопросе «как залить масло в автоматическую коробку ремонт», и теперь вы сможете проделывать эту работу самостоятельно. Желаем чтобы у вас не случалось проблем с работой вашего автомобиля, успехов во всем!