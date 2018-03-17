Volkswagen начнет выпуск в России нового «народного кроссовера»‍

Производство нового кроссовера может стартовать через два года, а местом сборки новой модели станет предприятие в Калуге.

Так, Volkswagen в России начнет выпуск нового «народного кроссовера», который пока носит предварительное название «Volks-SUV», что переводится как «народный кроссовер». В модельном ряду компании новинка будет располагаться на ступень ниже «Тигуана».

При этом сообщается, что автомобиль будет предлагаться не только на территории РФ, но и в других странах, за исключением европейских.

Планируемые объёмы продаж составляют порядка 400 тысяч кроссоверов. Первыми, кто получит кроссовер «Volks-SUV» станут клиенты Китая.

В этом стране также будут осуществлять его сборку, причем старт производства запланирован на август этого года.

Уже в 2020 году стартует серийное производство «Volks-SUV» в Мексике, России и Аргентине. Подробностей о самом кроссовер пока не раскрывают.