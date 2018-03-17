Как заполнять шайбу тахографа при установке и эксплуатации

Большинство автомобилистов в процессе работы часто сталкиваются с большим количеством дополнительной техники, например, тахографом. Основное количество водителей, приобретая этот аппарат, не имеют представления как его использовать. Сегодня мы подробнее рассмотрим, как пользоваться этим оборудованием и как оно работает. Кроме основной информации мы рассмотрим вопрос, как заполнить тахограф с шайбой и изучим виды устройств.

Что такое тахограф?

Это небольшое устройство, которое обрабатывает электрические импульсы, поступающие с тахометра. Процесс передачи происходит только во время движения автомобиля. Некоторые виды оборудования способны распознавать, сколько времени машина находилась в пути, сколько стояла. Он выполняет функцию записи основных работ транспорта — подробнее о самом устройстве и установке тахографа http://www.rctahograf.ru/buytaho.

Виды устройств

Перед тем как приступить к изучению работы устройства, нужно изучить каких видов бывают аппараты. В основном различают оборудование круглое и формата радио. Тахограф круглой формы крепится на отверстие спидометра машины. Второй вид устанавливается в гнездо автомобильной магнитолы. Первый вид оборудования представляет своего рода шайбу, которую нужно заполнять. Далее мы рассмотрим, как заполнить шайбу тахографа и с чего начинается сам процесс.

Процесс заполнения шайбы

Все водители, которые работают в коммерческой организации, должны иметь представление о том, каким образом нужно заполнять шайбе этого оборудования. Круглый, или как его ещё называют аналоговый, тахограф, включает в себя диаграммный диск. Автолюбители называют этот диск «шайбой тахографа» или по-другому «тахошайбой»:



Он рассчитан на одного водителя, выехавшего на рейс. При его заполнении нужно вводить корректные данные, этого требует закон. Все данные записанные с прибора имеют юридическую силу и при необходимости эту информацию можно предъявлять проверяющим органам или при проведении судебного процесса.

Правила заполнения

Шайба тахографа является бумажным кругом со строками, в которых указывается показания скорости и маршрута. В середине круга находятся поля, обязательные для заполнения водителем. Там находиться строка с именем шофёра, непосредственно управляющий транспортом. Ещё указываются точки отправки и конечной точки маршрута, время начало и конца рейса. Строка с номерами авто, поле с данными одометра и разностью его показаний.

Перед тем как начинать заполнять шайбу тахографа, нужно ознакомиться с информацией о самих документах. Они имеют международное значение и признаются в европейских странах. Поэтому лучше ознакомиться с правилами их заполнения порядком указания данных. После этого можно приступать к процессу заполнения.

Если маршрут проходит на территории стран СНГ и России, то водитель должен заполнять шайбу на русском языке. Но если маршрут пролегает на страны Европы или другие зарубежные страны, то устройство обязательно заполняется латинскими буквами. Если рассматривать сам процесс работы, тахограф с шайбой заполнить, как правило, нужно по определённой схеме.

Схема заполнения круга тахографа

Процедуру заполнения диска аппарата шофёр должен проводить два раза в день, утром и в конце смены. Первыми нужно заполнить:

фамилия, имя, отчество шофёра, можно сокращенно;

начальный пункт оправления;

время начало работы, в основном указывается точная дата;

государственный номерной знак транспортного средства;

данные с одометра на момент начало выезда с пункта отправки, оно должно быть вписано в среднее поле.



На фотографии можно заметить неровные линии, это показания, которые считываются после завершения рабочего дня.

После того, как водитель закончил заполнения, шайбу вставляют в сам прибор и можно отправляться в путь. После окончания смены шофёр вынимает диск и начинает заполнять перечень строк перечисленных ниже:

первым вписывается пункт назначения или конечная точка; дата начала работы; данные с одометра в конце смены, они вписываются в верхние строки; разница между показаниями при отправлении и при окончании рабочего дня, высчитывается расстояние, которое машина проехала за день.

После окончания рабочего дня вся необходимая информация будет считываться с шайбы.

Хранение полученной информации

С вопросом как заполнять тахошайбу мы разобрались, теперь рассмотрим, как сохранять полученную информацию и нужно ли это делать вообще. Водитель должен помнить, что одного умения заполнять шайбу тахометра мало. Он должен обеспечить сохранность использованных шайб в кабине транспортного средства, в течение двадцати восьми календарных дней они должны оставаться в машине. Это необходимо для того, чтобы при необходимости их можно было предъявить по требованию, уполномоченному лицу. После прохождения двадцати восьми календарных дней шофер должен отдать их владельцу транспортного средства, у которого они должны храниться в течение одного года.

При проведении проверки предприятия, если проверяющие лица потребуют предъявить показания тахографа, а их нет на месте, то водитель будет оштрафован на сумму 3000 рублей. Но если утеря произошла по вине владельца машины или предприятия, то сумма штрафа будет составлять от пяти, до десяти тысяч рублей:



На фото видно, как на шайбе сохранилась информация о поездке автомобиля. Проверяющее лицо будет смотреть не только сохранность шайб, но и показания. Потом будет проводиться сверка с данными, имеющимися у предприятия или владельца транспорта.

При работе с тахографом лучше обезопасить себя и своё предприятие от лишних проблем. Для этого нужно к процессу эксплуатации подходить правильно, с соблюдением всех требования и норм. Тогда владелец машины сможет без труда защитить себя и своё предприятие от штрафов. Это поможет уберечь время и нервы при проведении проверки, главное, придерживаться требований.