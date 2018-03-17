Сколько зарабатывают мастера автосервисов

Репутацию автосервиса делают мастера. Солидные компании предпочитают не ограничиваться парой «универсалов», а нанять штат узких специалистов для каждого вида работ. Большинство сотрудников — выпускники профильных колледжей и техникумов, но встречаются и кадры с высшим образованием.

Кого же чаще всего можно встретить в автосервисе? Сколько зарабатывают эти специалисты?

Предлагаем список наиболее востребованных мастеров:

автослесарь. Зачастую это своего рода универсал, на его плечи ложится осмотр и первичная диагностика авто, а также многие рутинные работы — замена жидкостей, установка фильтров и т.д. Средняя зарплата российского автослесаря, по данным крупнейшего сайта подбора персонала Gorodrabot.ru, составляет чуть более 40 тыс. рублей;

автожестянщик. Задача этого специалиста — устранение внешних повреждений, например, вмятин, оставшихся после столкновений. Средняя по России зарплата специалиста составляет около 49 тыс. рублей;

шиномонтажник. Автовладельцы массово меняют шины в конце осени и середине весны, в остальные времена года этот работник зачастую заменяет кого-либо из других мастеров. Средний заработок шиномонтажника составляет примерно 37 тыс. рублей;

автомаляр. Работа мастера не сводится к перекраске автомобилей: всё больше заказчиков интересуются аэрографией, созданием рисунка по индивидуальному эскизу. Этот мастер может также выполнять обязанности колориста — подбирать эмали для создания уникального цвета; крупные сервисы нанимают для этого отдельного специалиста. Средняя зарплата автомаляра составляет 46,7 тыс. рублей.

тонировщик. Одним автовладельцам нужно лёгкое затенение от яркого солнца, другие хотят надёжно защитить салон от любопытных взглядов. Средняя зарплата тонировщика составляет около 45 тыс. рублей.

Конечно, реальный доход зависит от уровня заведения и квалификации отдельно взятого мастера. Немалую роль играет и регион — работник московского автосервиса получает примерно на 10 тыс. больше «среднероссийского» коллеги.

Схемы расчёта зарплат разнятся от сервиса к сервису. Распространённый вариант — «50 на 50»: половина мастеру, половина — сервису. Альтернативное решение — фиксированный оклад + процент с цены выполненных работ. Деньги могут выплачиваться 1 — 2 раза в месяц, еженедельно или ежедневно.