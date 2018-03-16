Volkswagen и JAC выпустили новый электрический кроссовер

На китайском рынке появился новый электрокар от компании Volkswagen. Эта модель разрабатывалась совместно с китайскими партнерами и в ней ничего нет общего с немецкой компанией.

Новая модель молодой компании SOL является электрическим кроссовером, созданным на базе электрокроссовера JAC Refine S2, который был выпущен в 2015 году.

Модели отличаются только внешне, а технически они идентичны. Новый кроссовер на электротяге получил размеры: длина – 4 135 мм, ширина – 1 750 мм, высота — 1 560 мм, размер колесной базы — 2 490 мм.

В движение новинка приводится 116-стильным мотором. На полном заряде новая модель SOL способна проехать до 370 километров, причем батарея рассчитана на зимнюю эксплуатацию. Максимальная скорость 130 км/ч.