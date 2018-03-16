Раскрытия полного потенциала автомобилей BMW при помощи дооснащения

На сегодняшний день немецкий производитель автомобилей BMW производят наиболее технически оснащенные машины. Компания использует только передовые разработки в сфере автомобилестроения, и постоянно улучшают производство. Сейчас чтобы определить неисправимость автомобиля порой недостаточно просто опыта и специального оборудования, необходим доступ к онлайн мероприятиям, в которых описаны все неисправности.

Диагностика и ремонт BMW выполняется практически на всех станциях технического обслуживания, однако качество выполненных работ в больших случаях оставляет желать лучшего. Для четкого выполнения данных операций с такими автомобилями от сервисного центра требуется ряд требований.

современное оборудование;

квалифицированный персонал, постоянно проходящий дополнительную подготовку по ремонту и обслуживанию автомобилей BMW;

специальное диагностическое оборудование, для поиска неисправностей с постоянно обновляемой прошивкой;

доступ к онлайн мероприятиям;

инженерное программное обеспечение, и расширенный софт пак, для возможности произведения манипуляций с электроникой автомобиля.

Автосервис BMW в Санкт-Петербурге соответствует всем вышеперечисленным требованиям, необходимым для совершения технического обслуживания и ремонта.

Пригодность к внесению изменений и дооснащению

Одним из потрясающих факторов для автомобилей BMW является возможность постоянно производить улучшения и дооснащения автомобиля новыми возможностями. Не каждый владелец знает, что на каждой машине, имеются заложенные заводом производителем скрытые ресурсы. Для того чтобы полностью раскрыть потенциал автомобиля, необходимо производить дооснащение. Однако, это процедура не из легких! Одними из наиболее востребованных элементов при дооснащении автомобилей BMW, считается:

камеры заднего и кругового вида;

системы громкой связи;

круиз контроль;

помощники движения;

система распознавания дорожных знаков;

пневматическая подвеска, с системой регулировки высоты дорожного просвета.

После выполнения дооснащения автомобиль приобретает индивидуальный характер и отличие от обычных автомобилей движущихся в потоке. В лучшую сторону улучшаются характеристики управления, ускорения и комфорта. Так как каждый автомобиль выражает индивидуальность хозяина, который вкладывает в нее всю душу.