Жесткое ДТП под Суздалем — 36-летняя девушка погибла, водитель в реанимации

Жесткое ДТП произошло под Суздалем вечером 15 марта. В результате аварии 36-летняя девушка погибла, а женщина-водитель находится в реанимации.

Во Владимирской области накануне вечером произошла страшная авария с трагическим исходом. На на дороге в сторону Суздаля столкнулись инкассаторская машина и легковой автомобиль.

В результате аварии 36-летняя девушка-пассажир погибла, а женщина-водитель находится в реанимации.

Как считают очевидцы дорожного инцидента, он произошел из-за скользкого дорожного покрытия. Трасса обледенела из-за частой смены температур.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.