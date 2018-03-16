68-летняя женщина пострадала под колесами авто в Магадане на улице Речной и попала в больницу с травмами.

Дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стала пенсионерка, случилось в Магадане на улице Речной, напротив дома № 55.

Там иномарка Ниссан Авенир под управлением 44-летнего водителя в 10:40 совершила наезд на 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

В результате наезда пенсионерка госпитализирована в областную больницу с травмами. Полиция ведет проверку по факту ДТП.