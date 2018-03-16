Как привлечь клиентов в автосервис?

Возможно, каждому автосервису знаком закон подлости — клиентов либо нет, либо их сразу большое количество. И тут встает вопрос, машину забирают на мелкий ремонт или мойку, а клиентам куда? Даже если пришел один клиент, сидеть в уголке на стульчике ему явно будет некомфортно и вряд ли он вернется к Вам снова. А если таких придет 10 человек? и никто не придет снова, а уж тем более не посоветует сервис своим друзьям!

Другое дело, когда гость останется доволен не только услугами, но и времяпрепровождением. Поэтому каждый уважающий себя и ориентированный на широкую клиентскую базу автосервис просто обязан иметь комнату отдыха для гостей. А если клиенту предложить чашечку ароматного кофе, хорошее настроение обеспечено. В наше время автоматы с кофе исчерпали свою популярность, тем более вкус напитка из данной машины явно не принесет удовольствия. Хорошая кофе машина стоит немаленьких денег, а покупать дешевую, словно брать кота в мешке.

Как быть?

Брать в аренду, покупать отдельно все необходимые составляющие на напиток тоже не вариант, так как за год аренды выльется сумма, на которую можно было бы купить собственный хороший аппарат. Компания https://coffeerent.ru/ первая на всем рынке, которая может предложить не просто аренду, а безвозмездное пользование, при одном лишь условии -вы покупаете кофе, а оборудование дают Вам в пользование, совершенно бесплатно. Цена на кофе не отличается от магазинных, просто в супермаркетах продают небольшую фасовку, а здесь Вы берете килограмм вкуснейшего и проверенного зернового кофе.

Ваши преимущества:

бесплатная доставка кофеварочного оборудования в московский офис или к месту проведения мероприятия;

обучение работе на кофе машине ваших сотрудников;

замена кофе машины в случае поломки;

ежемесячное обслуживание;

квалифицированные консультации в телефонном режиме;

доставка кофейных зерен — поставка кофе в офис по вашему телефонному звонку.

Москва-столица нашей страны. Город — миллионник, где царит вечная конкуренция. Используйте возможность выделиться среди других, сделайте ожидание гостей наиболее приятным, ведь «сарафанное радио» еще никто не отменял -люди психологически расценивают информацию как нечто истинное, ведь она поступает от точно таких же потребителей, то есть Ваших клиентов.