Цементовоз в Шадринске не уступил дорогу ВАЗу‍, двое пострадали

Утром 15 марта цементовоз в Шадринске не уступил дорогу ВАЗу‍, при этом двое пострадали.

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобиля зафиксировано в Шадринске 15 марта около 8:30 в районе дома № 29 по улице Архангельского.

Как сообщили в ГИБДД по Курганской области, 21-летний водитель автоцементовоза HINO Ranger, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил легковушку ВАЗ-2107, имевшую преимущество в движении.

В результате столкновения автомобилей 25-летний водитель легковушки и его 28-летняя пассажирка получили травмы.

Виновник ДТП не пострадал и отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.