Серьезная авария, которая отправила школьницу в кому, произошла днем 15 марта в деревне Князево Ломоносовского района.
Автоледи в Ленобласти сбила 12-летнюю девочку, ребенок в коме
16.03.2018 09:11
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Автоледи в Ленобласти сбила 12-летнюю девочку, в результате ребенок госпитализирован в состоянии комы. Эта серьезная авария произошла 15 марта около 14:30 в деревне Князево Ломоносовского района.
Сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленобласти предварительно установили, что 12-летняя школьница переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбила 40-летняя женщина за рулем Daihatsu.
В результате наезда девочка получила тяжелые травмы и впала в кому. В настоящее время полиция ведет проверку по факту аварии.
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