Автоледи в Ленобласти сбила 12-летнюю девочку, ребенок в коме

Серьезная авария, которая отправила школьницу в кому, произошла днем 15 марта в деревне Князево Ломоносовского района.

Автоледи в Ленобласти сбила 12-летнюю девочку, в результате ребенок госпитализирован в состоянии комы. Эта серьезная авария произошла 15 марта около 14:30 в деревне Князево Ломоносовского района.

Сотрудники УГИБДД по Петербургу и Ленобласти предварительно установили, что 12-летняя школьница переходила дорогу в неположенном месте, и ее сбила 40-летняя женщина за рулем Daihatsu.

В результате наезда девочка получила тяжелые травмы и впала в кому. В настоящее время полиция ведет проверку по факту аварии.