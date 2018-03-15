Новый родстер BMW Z4 приедет в Россию

На российский рынок приедет новое поколение родстера от марки BMW, конечно это произойдёт не скоро, ведь модель еще официально не представлена и все ее характеристики держатся в секрете.

Как удалось узнать порталу «Колёса.ру», в конце 2018 в начале 2019 года, представленный в России модельный ряд баварской марки будут расширен за счет нового поколения BMW Z4, который как уже известно разрабатывается на одной платформе с новой Toyota Supra.

Впервые концепт BMW Z4 был представлен на Пеббл-Бич. По последним данным презентация серийной версии немецкого родстера состоится летом и произойдёт это на специальном мероприятии.

Публичный дебют должен состоятся осенью в рамках международного Парижского автосалона. По слухам, под капотом BMW Z4 будут устанавливать турбомоторы, причем самым мощным станет 360-сильный 3,0-литровый ДВС.