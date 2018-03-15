Рассекречен салон нового компактного кроссовера Roewe Marvel X

Пока новый кроссовер не стал серийной моделью, а в компании намерены его назвать Marvel X, но не исключено, что компания Marvel позволит использовать принадлежащей ей название.

Сегодня в Сети появились фотографии салона новинки, благодаря которым стало известно, что в интерьере модели будет информационно-развлекательная система с большим сенсорным экраном.

Габариты нового кроссовера составят: 4 678/1 919/1 616 мм. Размер колесной базы составит 2 800 мм. По предварительной информации Roewe Marvel X будет приводить в движение два электромотора мощностью 116 и 71 л.с.

Какова будет суммарная отдача установки пока неизвестно, также как и неизвестно будут ли для модели доступны стандартные ДВС. Официальная презентация серийного кроссовера ожидается до конца этого года.