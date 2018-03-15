Трехколесный электрический автомобиль создали в России

В Москве разработали и начали собирать трехколесный электрический автомобиль. Его созданием занимались отечественные специалисты и он полностью создан из отечественных комплектующих.

Транспортное средство разрабатывали в технопарке «Калибр» и как сообщают на московском портале, российский электрокар может разгонятся до 100 км/ч, а при полной зарядке он может проехать до 100 км.

На зарядку аккумуляторного блока требуется всего 2 часа. Автомобиль создавали с учетом зимней эксплуатации и в нем стоит мощный обогреватель.

В мае будет выпущено 12 электрокаров, а в случае успешных испытаний электрокар станет серийным. Отмечается, что трехколесный автомобиль может работать в системе каршеринга, а также использоваться на различных мероприятиях, в парках и спортивных комплексах.