Сегодня утром в Тамбовской области фура из-за ледяного дождя в Красносвободном вылетела с трассы и попала на видео.

Водитель большегрузного автомобиля в условиях гололедицы не справился с управлением и слетел с дороги в селе Красносвободное Тамбовского района. Эта дорожная авария произошла 15 марта около 8:30 утра.

В результате аварии фуру развернуло и она оказалась на обочине.

К счастью, авария обошлась без пострадавших, сообщили в Госавтоинспекции Тамбовской области.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.