33-летний водитель «Тойоты» в Кохме‍ устроил тройное ДТП и попал в больницу с различными травмами и в состоянии шока.

Массовое дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано 14 марта на улице 1-й Шуйской в Кохме Ивановской области. Там водитель Тойоты Авенсис пошел на обгон и столкнулся с двумя транспортными средствами.

В результате неудачного обгона автобуса ПАЗ 33-летний водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в движущийся во встречном направлении а/м Мерседес GL400, а затем в автобус ПАЗ.

Водитель Тойоты серьезно пострадал в аварии. С сочетанной травмой, в травматическом шоке доставлен в ОКБ. У него взята кровь на исследование.