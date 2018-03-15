14 марта молодой водитель протаранил автобус на перекрестке Ленина и Громобоя в Иванове.

Авария с участием автомобиля ВАЗ-21150 и автобуса ГАЗ была зафиксирована 14 марта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Громобоя в Иванове.

Как установили сотрудники ГИБДД, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора, а автобус заканчивал поворот.

В результате аварии два пассажира автобуса получили травмы. Один поступил в 1-ый травмпункт с ушибом грудной клетки, а второй – с травмами головы был госпитализирован в 7-ю горбольницу.

Пострадал и 18-летний пассажир автомобиля ВАЗ. Он позднее обратился на станцию скорой медицинской помощи и был доставлен в 7-ю горбольницу с травмами головы.