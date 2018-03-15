В среду, 14 марта, в Петропавловске у «Бульвара цветов» Toyota Platz сбила 76-летнюю старушку.

Авария. в которой пострадала пенсионерка, произошла накануне, 14 марта, у «Бульвара цветов» на Силуэте.

Полиция установила, что в 13.25 напротив дома № 3 по улице Тушканова 37-летний мужчина за рулем Toyota Platz совершил наезд на 76-летней женщину.

В результате аварии сбитая женщина получила множественные травмы, но госпитализация ей не потребовалась.