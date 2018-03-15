В среду, 14 марта, в Петропавловске у «Бульвара цветов» Toyota Platz сбила 76-летнюю старушку.
В Петропавловске у «Бульвара цветов» Toyota Platz сбила 76-летнюю старушку
15.03.2018 13:50
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Авария. в которой пострадала пенсионерка, произошла накануне, 14 марта, у «Бульвара цветов» на Силуэте.
Полиция установила, что в 13.25 напротив дома № 3 по улице Тушканова 37-летний мужчина за рулем Toyota Platz совершил наезд на 76-летней женщину.
В результате аварии сбитая женщина получила множественные травмы, но госпитализация ей не потребовалась.
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