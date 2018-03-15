За прошедшую неделю троих пешеходов сбили водители в Нальчике.

Несколько аварий, в которых пострадали люди, произошли на дорогах Нальчика за прошедшую неделю .

6 марта в 13:00 в Урвани 61-летний автомобилист на ВАЗ-210540 сбил 7-летнюю девочку. Школьница перебегала дорогу в неположенном месте, в результате аварии получила травмы и попала в больницу.

На следующий день, 7 марта, авария произошла на перекрёстке улиц Ахохова – Пачева в 11:00.Там водитель иномарки «Мерседес» не пропустил отечественную легковушку ВАЗ-219010. В результате столкновения пострадал водитель ВАЗа.

В пятницу, 9 марта, около 17:05, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 на перекрестке Идарова – Киримова сразу сбил двух девушек – 23-летнюю и 15-летнюю. По словам очевидцев, пострадавшие переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

В результате аварии одна из девушек получила травмы и была отправлена на амбулаторное лечение.

Полиция ведет проверку по факту ДТП.