Утром в среду, 14 марта, в Вологде водитель ВАЗ-21101 сломал позвоночник 54-летней женщине на «зебре».

Дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стала женщина-пешеход, было зафиксировано 14 марта в 10.20 у дома № 22 на улице Мальцева.

Как установила полиция, водитель ВАЗ-21101 1973 года рождения сбил 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по «зебре». В момент аварии автомобилист ехал по улице Мальцева со стороны улицы Октябрьской в сторону проспекта Победы, а женщина переходила дорогу справа налево.

У пострадавшей диагностирован перелом позвонка поясничного отдела позвоночника, ее госпитализировали в отделение нейрохирургии городской больницы № 1.