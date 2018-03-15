В РФ перечень роскошных автомобилей увеличили на четверть‍

Теперь в списке числится 1126 автомобилей при этом в 2016 году он состоял всего из 708 зарубежных моделей.

Минпромторг обновил список автомобилей, которые облагаются «налогом на роскошь».

Теперь в России перечень роскошных автомобилей увеличили на четверть. В 2016 году в списке числилось 708 моделей, а в прошлом году его увеличили до 909, а сейчас он состоит из 1126 машин.

Напомним, с 2013 года все автовладельцы авто стоимостью свыше 3 млн платят в государство повышенный налог.

Так, если авто стоит от 3 до 5 млн рублей, то коэффициент составит 1.1, а вот если легковой автомобиль свыше 15 млн рублей, то коэффициент поднимается до максимума – 3.

Стоит отметить, что с повышением цен на автомобили в список попали такие модели как Mercedes-Benz Sprinter, Nissan Murano и Ford Explorer.