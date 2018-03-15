Новый Mitsubishi Outlander создадут на платформе Renault-Nissan‍

Презентация обновленного Mitsubishi Outlander состоялась всего несколько дней назад на Женевском автосалоне, но в в Сети появилась уже информация про новое поколение японского внедорожника.

Выпуск четвертого поколения Outlander должен был состоятся в 2018 году, ведь компания приступила к разработке новой генерации несколько лет назад, но с приходом в Mitsubishi альянса Renault-Nissan, проект закрыли. Это сделали в целях оптимизации производства и его удешевления.

Как удалось узнать «Авторевю», будущий Mitsubishi Outlander создадут на той же платформе, что и новое поколение Nissan X-Trail. При этом ожидается, что модели получат разный интерьер и экстерьер, а вот технически скорее всего они будут одинаковыми.

До презентации четвертого поколения Mitsubishi Outlander осталось пару лет. Также журналистам удалось узнать про новый седан Mitsubishi Lancer, который к сожалению ждать пока не стоит, так как этот проект заморожен на неопределенный срок.