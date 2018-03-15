Россияне пересаживаются с Volvo и BMW на автомобили DW Hower

Как известно, на российском рынке предлагаются рамные внедорожники DW Hower (Great Wall Hover). На сегодняшний день дилеры продают внедорожник DW Hower H3, а с прошлого месяца для покупки стал доступен DW Hower H5.

В целом новый бренд вышел в Россию в 2017 году, а дистрибьютором является «Чайна Автомаркет». Предлагаемые под новым брендом внедорожники это Great Wall Hover H3 и Great Wall Hover H5.

При этом модели предлагаются в нашей стране по программе трейд-ин, и впрочем в этом нет никакой особенности, но как рассказали представили компании журналистам портала Колеса.ру, эта программа преподнесла огромный сюрприз.

Дело в том, что ранее программой пользовались владельцы подержанных иномарок и российских автомобилей, возраст которых достигал 15 лет.

При этом с января владельцами внедорожников DW Hower становились бывшие владельцы BMW, Toyota, Volvo, причем по программе сдавали премиальные автомобили в возрасте от 5 до 7 лет.

Напомним, что автомобили DW Hower собирают на предприятии «Ставрополь Авто» из машинокомплектов, поставляемых Great Wall.