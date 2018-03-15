Subaru привезёт новый Outback в Россию во втором квартале 2018 года‍

Российский офис компании Subaru анонсировал обновленную версию своего универсала на российском рынке. Как сообщает пресс-служба компании, обновленный Subaru Outback в России появится в 2018 году.

Если быть точнее, то старт продаж универсала запланирован на второй квартал, а ближе к началу продаж компания опубликует стоимость и комплектации.

Для российского рынка модель 2018 модельного года будет доступна с моторной гаммой представленной 2,5 и 3,6-литровыми моторами, пару которым составит вариатор Lineartronic с усовершенствованной системой управления.

Также для модели предложат систему интеллектуального привода ubaru Intelligent Drive (SI-Drive). В списке изменений обновленного автомобиля будет новая система безопасности EyeSight, новый руль, обновленная панель, информационно-развлекательная система, а также обновится радиаторная решетка, оптика и появятся камеры переднего и бокового обзора.

Во всех комплектациях Subaru Outback предложат семь подушек безопасности и система Эра Глонасс.