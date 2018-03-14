Накануне вечером «Мерседес» и ВАЗ разбились в жутком ДТП на трассе в Крыму.

Серьезная авария с участием «Мерседеса» и отечественного авто была зафиксирована вечером 14 марта в Старом Крыму.

Очевидцы прислали фото с места событий в группу «Автопартнер Крым». Автор поста сообщает, что ДТП произошло возле ТЦ «Солхат» на трассе Феодосия-Симферополь.

По предварительным данным, водитель Мерседеса начал обгон на перекрестке и столкнулся с ВАЗом. Автомобили получили серьезные повреждения, но участники аварии не пострадали.

Сотрудники ГИБДД ведут проверку обстоятельств аварии.